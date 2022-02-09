Otisabi’nin çizeri Yılmaz Aslantürk: NFT hesabım hack'lendi

Sevilen karikatür karakteri Otisabi’nin yaratıcısı ve çizeri Yılmaz Aslantürk, NFT (Non-Fungible Token / Değiştirilemez Token) eseri üretip sattığı hesabı ‘hack’lendi. Aslantürk’ün hesabında satıştan kazandığı paralar da çalındı.

Aslantürk, hesabının hack'lendiğini ve NFT satışından elde ettiği tüm gelirlerin çalındığını sosyal medyadan açıkladı.

Aslantürk, Twitter'da, OpenSea’deki hesabında bulunan içerikleri silemediğini, bunların altı ay sonra kendiliğinden silineceğini, bu süre zarfında gerçekleşen satışlardan elde edilecek gelirin ise hesabı çalan kişiye gideceğini belirtti.



Aslantürk'ün Twitter mesajında şu sözler yer aldı:



“OpenSea'deki hesabım heklendi ve sattığım NFT'lerden kazandığım tüm param çalındı. Ne OpenSea ne de Metamask cevap verdi. Sadece destek sayfalarındaki linki gönderdiler o kadar. Henüz yolun başındayken veda ettim NFT dünyasına. İşin kötüsü sayfamdaki işler satıldıkça hırsızın cüzdanına girecek. Çünkü oradaki işleri silmek de paralı. 6 ay sonra otomatik olarak silinecek."

OpenSea platformu, koleksiyonluk ürünlerin satıldığı NFT pazarının en büyük borsası konumunda. Geçen ay NFT dünyasının en popüler koleksiyonlarından Bored Ape’ten 15 eser çalınmıştı. Bu eserlerin değerinin 2,2 milyon dolar olduğu düşünülüyor.

NFT NEDİR?



İçerisinde resim, ses dosyası, video veya fiziksel bir varlığın dijital karşılığının kanıtını bulunduran “benzersiz dijital varlık” olarak tanımlanan NFT (Non-Fungible Token), yaygın olarak dijital sanat eserleri için kullanılırken, interaktif oyun öğeleri ve spor koleksiyon kartları gibi farklı kullanım alanı da bulunuyor. Blockchain teknolojisinin beraberinde getirdiği büyük yeniliklerden biri olan NFT, dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması anlamına geliyor.