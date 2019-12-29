Oyuncak sektöründe Bebek Yoda savaşı

Dünyanın ilk kez Star Wars dizisinde iki ay önce tanıştığı Bebek Yoda karakteri oyuncak piyasasında taşları yerinden oynattı. Posta’nın haberine göre, Bebek Yoda oyuncakları daha satışa çıkmadan milyar dolarlık oyuncak sektörünün zirvesindeki Lego’nun tahtını sallamaya başladı. ‘Bebek Yoda’ ile kapışan LEGO daha önce Master Yoda dahil pek çok Star Wars karakterinin koleksiyonunu çıkarmıştı. Bebek Yoda figürlerinin fiyatları 12-35 dolar arasında. Birçok firma da korsan satış yapıyor. Disney bu firmalara dev tazminat davaları açmaya hazırlanıyor.



Star Wars (Yıldız Savaşları) evreniyle dünya ilk kez 42 yıl önce tanışmıştı. Gezegenler arası güç savaşını anlatan bu evrenin 12 filmi çekildi. 45 milyar dolarlık bir ekonomik değere kavuştu. İki ay önce Disney’in kendi dijital yayın kanalında Star Wars’un dizisi ‘The Mandalorian’ başladı. Dizinin ilk bölümünde uçan bir puset içinde görülen üç parmaklı bebek büyük gizem yarattı. Daha sonra bu bebeğin, serinin efsane karakteri saygıdeğer Jedi ustası Yoda’nın bebek versiyonu olduğu ortaya çıktı. Oysa karakterle ilgili dizinin tanıtımlarında hiçbir ipucu yoktu. Bebek Yoda, bir anda dünya çapında heyecan kaynağı oldu. Disney, ilgiyi artırmak için gizemi sürdürdü.

TAKLİT OYUNCAKLAR ÇIKTI

Bu sırada oyuncak piyasası çoktan hareketlendi. Bebek Yoda’nın sayısız taklit oyuncağı ardı ardına satışa çıktı. Bebek Yoda’nın bu başarısı, geçen hafta vizyona giren serinin son filmi ‘Skywalker’ın Yükselişi’nin gişe hüsranını kapatmaya yetti. Disney henüz lisanslı oyuncaklarını paraya çevirmedi. Oysa bu karakter için yıllar öncesinden reklam stratejisi belirlenmişti bile. Çünkü Bebek Yoda, sadece dizinin başarısını değil, tüm hikayeyi sırtlayabilecek bir oyuncuydu.



Bu nedenle taktiksel olarak öne çıkarılmamış, izleyicilerin sempatisini uyandırması beklenmişti. İstenilen oldu. Bunun üzerine Disney, Bebek Yoda oyuncakları için sipariş almaya başladı. İlk günden sitesi ziyaretçi akınına uğradı. Tişörtleri, kupaları, telefon kapları satışta olmasına rağmen oyuncakları Mart 2020’de dağıtılacak. Böylece kolay ulaşılabilir olmayan oyuncakların manevi değeri de katlanıyor.

DISNEY TELİF DAVALARINA HAZIRLANIYOR

Bu sırada üretilen tüm taklitler için lisans sahibi Disney telif davaları açmaya hazırlanıyor. Disney’in taklitçi firmalardan bol sıfırlı kazançlar elde etmesi bekleniyor. Öte yandan son 3 yılda oyuncak pazarında yüzde 15’lere varan ciddi bir kayıp yaşayan Disney, tek bir oyuncakla bir anda pazarın parlayan yıldızı haline geldi. Zira, dünya oyuncak pazarının değeri 90.4 milyar dolar. Disney’in bu pazardaki yeri ise 3.6 milyar dolar. Pazarın en güçlü markası 5.5 milyar dolarlık satışla LEGO. Bebek Yoda’nın marka değeri, Disney’i LEGO ile kafa kafaya yarıştıracak güçte. Nitekim, taklitleri bile para basıyor.

NESİLLERİ BİRLEŞTİRDİ

1977’den bu yana 17’si efsaneleşmiş 21 bin 647 karakteri barındıran Star Wars evreni, iyi ile kötünün savaşını anlatıyor. Ancak hikayenin başını bilmeyen milenyum nesli, popüler kültürün etkisiyle en çok gücün karanlık tarafını temsil eden ‘Darth Vader’ karakterini biliyordu. Bebek Yoda, bir anda büyük küçük her yaştan izleyicinin ilgisini uyandırdı. Bu sayede yeni nesli hikayeye bağlayacak ortak bir zemin yarattı.



Filmde Master Yoda 900 yaşında ölmüştü. Bebek Yoda, 50 yaşında.

ASLINDA KUKLA



Bebek Yoda, orijinal üçlemedeki Yoda’da olduğu gibi mekanik kuklalar sayesinde hayat buluyor. Ancak yapım sürecinde günümüz ‘CGI’ (bilgisayar aracılığıyla yeniden canlandırma) teknolojisinin kullanılması düşünülmüş. Ancak gerçeklikten uzaklaşmaması için vazgeçilmiş.

