Kanserle mücadele eden Charles Grodin'den kötü haber geldi. Acı haberi oğlu Nicholas verdi. The New York Times'a açıklama yapan Nicholas Grodin babasının ilik kanserine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.



"The Heartbreak Kid" ve "Beethoven"daki rolleriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun "Midnight Run", "The Woman in Red" ve "Heaven Can Wait" unutulmaz filmleri arasında yer alıyor.

Charles Grodin'