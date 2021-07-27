Oyuncu Dieter Brummer evinde ölü bulundu

Avustralyalı oyuncu Dieter Brummer, evinde ölü olarak bulundu. Bir ihbar üzerine Glenhaven Yolu üzerindeki bir evi kontrol etmeye giden polisler, ünlü dizi oyuncusu Dieter Brummer'i evinde yaşamını yitirmiş halde buldu.



Polis raporunda "Evin içinde bir erkek cesedi bulundu, ölümünün şüpheli olmadığına inanılıyor. Adli tabip için bir bilgi raporu hazırlanacak" denildi.



Son olarak Losers dizisinde rol alan Dieter'in ailesi, yaptığı açıklamada, "Yakışıklı, yetenekli, eğlenceli, karmaşık ve sevgili Dieter'imizi cumartesi sabahı kaybettik. Hayatlarımızda büyük bir boşluk bıraktı ve dünyamız asla eskisi gibi olmayacak" dedi.

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