Oyuncu Eddie Redmayne’in Danimarkalı Kız pişmanlığı

Oscar'lı İngiliz oyuncu Eddie Redmayne (39), Oscar adaylığı aldığı 2016 yapımı Danimarkalı Kız (Danish Girl) filmindeki rolünün hata olduğuna dair açıklamalar yaptı.



Redmayne, yakın tarihli bir röportajında, filmdeki 39 yaşındaki transseksüel bir kadın olan Lili Elbe rolü hakkında konuştu.



İngiltere’de yayımlanan The Sunday Times gazetesine açıklama yapan Redmayne, uzun metrajlı filmi hakkında açıklamalar yaparak, "Bugün olsa o rolü kabul etmezdim. O filmi çok iyi niyetlerle yaptım ama hataydı” dedi.



Redmayne, oyuncuların kariyerindeki hayal kırıklıklarının genellikle oyuncuların söz hakkına sahip olmamasından kaynaklı olduğuna dikkat çekerek, “Oyuncular kariyerleriyle ilgili daha çok söz hakkına sahip olursa bu pişmanlıklar daha az olur” diye konuştu.



Danimarkalı Kız filmi, eşi Gerda'nın desteğiyle ilk cinsiyet değiştirme operasyonlarından birine girmeye hazırlanan sanatçı Einar Wegener/Lili karakterine odaklanıyor.