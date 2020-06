Oyuncu Enis Fosforoğlu vefatının 1. yılında anıldı

Sanatçı Enis Fosforoğlu'nun eşi Feride Fosforoğlu'nun dijital alanda düzenlediği anma etkinliğine katılan çok sayıda ünlü isim, Fosforoğlu hakkındaki düşüncelerini kısa videolarla paylaştı.



Fosforoğlu'nun görüntülerinin de yer aldığı videoda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Fosforoğlu'nun sanat dünyasında önemli bir aktör olduğuna işaret ederek, "Kendisini en verimli çağda kaybettik. Büyükada'ya bir toplantı için gitmiştim. Az da olsa biraz sohbetimiz oldu. Vefatının birinci yılında kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün sevenlerinin başı sağolsun" ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Fosforoğlu'nun güler yüzü ve samimiyeti ile herkesin "Enis abisi" olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:



"Türk tiyatrosunun önemli bir yüzüydü. Sadece tiyatroculuğu değil, aynı zamanda çok farklı yönleriyle de Türk sanat tarihinin önemli bir ismi olmuştur. Televizyon dünyasından sinema dünyasına kadar birçok alanda çok kıymetli bir sanatçımızdı. Çocuklara ve gençlere her zaman umut aşılayan bir tarafı vardı. Gerçekten yeri doldurulamayan Enis Fosforoğlu abimize rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun."



"KENDİSİ GÜZEL BİR İNSANDI"



Yeşilçam'ın ünlü oyuncularından Ediz Hun da Fosforoğlu ile ilgili anılarını şöyle anlattı:



"Geçen yıl mayıs ayında bana bir tiyatro teklifi geldi. Ben hayatımda hiç tiyatro yapmadım. Sinema sanatçısıyım ve tiyatro çok farklı bir kulvar. Hemen sevgili Enis'e gittim ve ricada bulundum. 'Bunda başarılı olabilir miyim. Çok ağırlıklı bir rol. Ne dersin?' diye sordum. Yüzünden eksilmeyen her zamanki tebessümüyle bana çok moral vermişti. Birçok kez bir araya geldik. Tatlı tatlı konuştu. Kendisi güzel bir insandı. Bana hep olumlu, pozitif yaklaştı. Çok kıymetli, çok değerli bir sanatçıydı. Birçok gence ilham kaynağı olmuş, onları yetiştirmiştir. Mekanı cennet olsun."



Müjdat Gezen de Enis Fosforoğlu'nu bir insan, dost ve Türk tiyatrosuna hizmet veren bir aktör olarak çok sevdiğini ifade ederek, videoda, "Bütün akrabaları oyuncu ve sanatçı olan birisidir. Eğitimli, müthiş tiyatroya emek veren biriydi. Hastalandığında çok sık görüştük. Epey üzüntüler atlattı. Bu dünyadan erken giden dostlarımdandır. Onu her zaman sevgi ve saygıyla yad ederim" diye konuştu.



Fosforoğlu'nun ayrıca Buzlar Çözülmeden adlı oyunu bugün Büyükada Kent Konseyi bahçesinde saat 21.00'da seyircilerle buluşacak.