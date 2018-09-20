Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan Dali’nin Kadınları oyununda efsane Fransız şarkıcı Edith Piaf’ı canlandıracak olan usta oyuncu Hatice Aslan, “Kerem Alışık’tan Edith Piaf’ı oynamamla ilgili teklif geldiğinde çok heyecanlandım. Şarkı söylemeyi çok seviyorum ve bu rolün bana hediyesi de bu oldu. İster sinema, ister tiyatro olsun rolüme hazırlanırken sosyal hayattan kopuyor ve içime kapanıyorum. Gözlüyorum, seyrediyorum, okuyorum ve 'o' olmaya çalışıyorum. Şu sıralar her şey Edith Piaf benim için” dedi.



OYUN 13 EKİM'DE SAHNELENECEK

Erdi Işık tarafından kaleme alınan, Ali Düşenkalkar’ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Hatice Aslan, Devrim Nas, Hande Soral, Gülin İyigün ve Açelya Devrim Yılhan’ın paylaştığı Dali’nin Kadınları, 13 Ekim Cumartesi, Zorlu PSM'de tiyatroseverlerle buluşacak.



İÇİNDE GERİLİM OLAN ABSÜRT KOMEDİ

Çarpıcı ve değişik bir üslupla sahneye aktarılacak olan ve absürt komedi olarak nitelendirilen, aynı zamanda müzikal, trajedi ve gerilim unsurlarının da olduğu oyunda izleyiciler, olağandışı bir yüzleşmeye tanık olacak.