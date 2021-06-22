Oyuncu James Michael Tyler kansere yakalandı: Beni yenecek

Friends dizisinin Gunther'ı James Michael Tyler, dördüncü evre prostat kanseri olduğunu açıkladı. Tyler, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.

22.06.2021 - 17:04

Oyuncu James Michael Tyler kansere yakalandı: Beni yenecek

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Friends dizisinde Gunther'ı canlandıran oyuncu James Michael Tyler, üç yıldır prostat kanseriyle mücadele ettiğini duyurdu.

59 yaşındaki oyuncu, bugün katıldığı bir televizyon programında üç yıldır prostat kanseri tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Tyler, 4. evre kanserle mücadele ettiğini belirterek, "Sonunda yüksek ihtimalle beni yenecek" dedi.

Tyler, başlangıçta hormon tedavisi gördüğünü ve bunun ilk yıl işe yaradığını ancak pandemi sırasında hastalığının mutasyona uğradığını söyledi. Oyuncu, kanserin daha sonra omurgasına yayılarak paraplejiye (omurilik felci) yol açtığını ifade etti. 

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