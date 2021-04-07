Oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenildi

Usta oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenik düştü.

07.04.2021 - 12:24

Oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenildi

İlişkili Haberler

Corona virüse yakalanan ünlüler

Corona virüse yakalanan ünlüler

Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci corona virüs kurbanı

Cumhuriyet Savcısı Ümit Demirci corona virüs kurbanı

Geçtiğimiz günlerde entübe olan 57 yaşındaki Muharrem Erdemir, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını da yapan usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" ifadelerini kullandı.

Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçmişti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...