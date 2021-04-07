Oyuncu Muharrem Erdemir corona virüse yenildi

Geçtiğimiz günlerde entübe olan 57 yaşındaki Muharrem Erdemir, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.



Bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını da yapan usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" ifadelerini kullandı.



Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde kamera karşısına geçmişti.

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