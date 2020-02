Oyuncu Olivia Wilde, jimnastikçi Kerri Strug biyografisi Perfect'i yönetecek

Geçen yıl gençlik filmi Booksmart ile ilk kez yönetmen koltuğuna oturan Olivia Wilde, ikinci yönetmenlik denemesine hazırlanıyor. Wilde, jimnastikçi Kerri Strug'ın yaşamını konu edinen biyografik Perfect’in yönetmenliğini üstlenecek. Film, Kerri Strug ve John P. Lopez'in birlikte kaleme aldığı ‘Landing on my Feet, a Diary of Dreams’ adlı kitaptan uyarlanacak.



Kerri Strug, 1996 Yaz Olimpiyatları'nda bacağını kırdı.

HEM MADALYA KAZANDI HEM BACAĞINI KIRDI

Perfect, 1996 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastikçi Kerri Strug'ın olağandışı bir şekilde Ruslara karşı galibiyet kazanma hikayesini konu edinecek. Amerika'nın Rusya'yı geçmesine yalnızca yarım puan kalmıştı. Strug ise sergilediği jimnastik performansıyla hem altın madalyanın sahibi olmuş, hem de korkunç bir şekilde bacağını kırmıştı. Söylenenlere göre Amerika, Kerri Strug'dan önce bu kategoride hiç ödül sahibi olmamıştı.



Wilde, film hakkında yaptığı açıklamada, “Bu film, gerçek gücün nasıl göründüğü hakkında. İzleyiciyi Kerri Strug’un kalbine dürüst bir şekilde götürecek bir hikaye. Filmi izlemek için heyecanlanmanızı sağlayan bütün istekleri yerine getiren epik bir spor filmi” dedi.