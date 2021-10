Oyuncu Peter Scolari kansere yenildi

Usta oyuncu Peter Scolari'nin 66 yaşında hayata veda etti.



Scolari'nin iki yıldır savaştığı kansere yenik düştüğü, menajeri Ellen Lubin Sanitsky tarafından duyuruldu.

PETER SCOLARİ KİMDİR?



Scolari, Tom Hanks'in ilk yönetmenlik denemesi olan 1996 yapımı That Thing You Do! ve 2013 yapımı Lucky Guy'da usta aktörle birlike çalıştı.



Scolari, Broadway'de Wicked, Hairspray ve Bronx Bombers'la sahne aldı. Usta oyuncu son olarak Evil dizisindeki Piskopos Tomas Marx rolüyle hayranlarının karşısına çıkmıştı.