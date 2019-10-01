Oyuncu Tarık Ünlüoğlu hayatını kaybetti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ünal Bey, Kurtlar Vadisi’nde Testere Necmi karakterini canlandıran 61 yaşındaki usta oyuncu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Ünlüoğlu, 3 Ekim'de son yolculuğuna uğurlanacak. Devlet Tiyatrolarından (DT) yapılan açıklamaya göre, Ünlüoğlu için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de saat 11.00'de tören düzenlenecek.



Usta oyuncu, Levent Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.



Akciğer kanseri dolayısıyla tedavi gören sanatçının vefatına ilişkin Twitter üzerinden açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli oyuncusu Tarık Ünlüoğlu’nun vefat haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Sanat camiamızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.



Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ünlüoğlu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosuna tayin olan sanatçı, aynı zamanda dublaj çalışmalarıyla da tanınıyordu. Ünlü oyuncu, geçen ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlüoğlu, 2018'de akciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır bir tedavi dönemi geçirmişti.

Tarık Ünlüoğlu ve eşi Gülenay Kalkan

TARIK ÜNLÜOĞLU KİMDİR?

Tarık Ünlüoğlu, 1957 yılında İzmir'de doğdu. İzmir Namık Kemal Lisesi'nden mezun oldu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera bölümüne girdi ve bir yıl okuduktan sonra Konservatuarın Tiyatro bölümüne geçti. Ankara Devlet Tiyatrosu'nda 25 yıl görev yaptı. Daha sonra İstanbulDevlet Tiyatrosu'na tayin oldu.

Tarık Ünlüoğlu, Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema filmi ve dizilerde de oynadı aynı zamanda dublaj çalışmaları da yaptı.

Tarık Ünlüoğlu / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2008 yılında başlayıp 3 sezon devam eden Benim Annem Bir Melek adlı dizide Oya Başar, Dolunay Soysert, Ali Sunal,Şehsuvar Aktaş, Ayçin İnci ile beraber rol aldı. 2014 yılında yapımcısı Necati Akpınar, senaristi Ata Demirer ve Ata Demirer ileDemet Akbağ'ın başrollerde oynadığı Eyyvah Eyvah 3 adlı sinema filminde Özge Borak, Salih Kalyon, Serra Yılmaz ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi oyuncularla beraber oynadı.

Tarık Ünlüoğlu - Berlin Kaplanı (2012)

Tarık Ünlüoğlu, 2014 yılında Ah Neriman adlı dizide Perran Kutman, Sezin Akbaşoğulları, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. Tarık Ünlüoğlu'nun 11 yıl süren ilk evliliğinden Zeynep adında bir kızı var, Kızı Zeynep, Levent Kırca ile Oya Başar'ın oğlu Umut Kırca ile evli. Tarık Ünlüoğlu, 1988 yılından beri 25 yıl birlikte yaşadığı Gülenay Kalkan ile 14 Şubat 2013 tarihinde Berlin'de evlendi.

Demet Akbağ and Tarık Ünlüoğlu / Hedefim Sensin (2018)

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı tiyatro oyunları



2005 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - İstanbul Devlet Tiyatrosu

2003 - Taraf Tutmak : Ronald Harwood - İstanbul Devlet Tiyatrosu

1998 - Ziyaretçi : Éric-Emmanuel Schmitt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1997 - Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu

1996 - Resimli Osmanlı tarihi : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 - Martı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1993 - Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 - Uyarca : Friedrich Dürrenmatt - Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 - Yüzlerce Çiçek Birden Açtı : Tarık Buğra - Ankara Devlet Tiyatrosu

1988 - Fadik Kız : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1987 - Kılıç ve Ney : Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1985 - Sırça Biblolar : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 - Galile'nin Yaşamı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu

1982 - Resimli Osmanlı Tarihi : Turgut Özakman - Ankara Sanat Tiyatrosu

1981 - Yunus Emre (oyun) : Recep Bilginer - Ankara Devlet Tiyatrosu

1980 - Kurban (oyun) : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1979 - Arturo Ui'nin Önlenebilir Yükselişi : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu

1978 - Eskicinin Tazesi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - Cimri : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu

1977 - İki Kova Su : A.E.Gredianus' - Ankara Devlet Tiyatrosu

1976 - My Fair Lady : Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu

1973 - İstanbul Efendisi : Musahipzade Celal - Ankara Devlet Tiyatrosu

Tarık Ünlüoğlu / Bana Masal Anlatma (2015)

Tarık Ünlüoğlu'nun rol aldığı filmler ve diziler:



2015-Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2014 - Ah Neriman (dizi)

2014 - Eyyvah Eyvah 3 (sinema)

2014 - Bir Yusuf Masalı (dizi)

2011-2013 - Avrupa Avrupa (dizi)

2011 - Sümela'nın Şifresi: Temel (sinema)

2011 - Eyyvah Eyvah 2 (sinema)

2011 - Berlin Kaplanı (sinema)

2009 - Aşkın İkinci Yarısı (sinema)

2008-2010 - Benim Annem Bir Melek (dizi)

2008 - Dalgakıran (dizi)

2007 - Kabadayı (sinema)

2007 - Benden Baba Olmaz (dizi)

2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (sinema)

2006 - Umut Adası (sinema)

2006 - Bebeğim (dizi)

2005-2007 – Gümüş (dizi)

2003-2004 - Kurtlar Vadisi (dizi)

2001 - Nasıl Evde Kaldım (dizi)

1998 - Cumhuriyet (sinema)

1996 - Bir Erkeğin Anatomisi (sinema)

1983 - Kurt ve Kuzu (dizi)