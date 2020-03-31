Oyuncu Turhan Kaya hayatını kaybetti

Oyuncular Sendikası, dizi ve sinema oyuncusu Turhan Kaya’nın 69 yaşında hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.



30 Kasım 1951'de İstanbul'da doğan Kaya, Yeditepe Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü’nde eğitim gördü.



Kaya bugüne kadar Kurşun Yarası, Çemberimde Gül Oya, Binbir Gece, Doktorlar, Bıçak Sırtı, Kurtlar Vadisi Pusu, Menekşe ile Halil, Tatlı Bela Fadime, Dedektif Biraderler, Melekler Korusun, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Masumlar ve Şahsiyet gibi diziler başta olmak üzere birçok projede kamera karşısına geçmişti.