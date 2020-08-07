Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybeden tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Üstün Asutay'ın cenazesi toprağa verildi.

Anadolu Ajansı 07.08.2020 - 10:24

Oyuncu Üstün Asutay son yolculuğuna uğurlandı

USTAYA VEDA

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Usta oyuncu Üstün Asutay hayatını kaybetti

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 2 gün önce hayatını kaybeden Üstün Asutay için kurucuları arasında yer aldığı Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nde (BASAD) tören düzenlendi.

Burada yapılan törenin ardından Asutay'ın cenazesi, Kartaltepe Amine Hatun Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakırköy Mezarlığında toprağa verildi.

"ÇOK İYİ BİR OYUNCUYDU"

BASAD'ın kurucularından Cihad Tamer, cenaze töreninde, Asutay'ın aynı zamanda yakın çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi.

Tamer, Üstün Asutay'ın herkes tarafından sevilen, sayılan bir kişi olduğuna işaret ederek, "Çok iyi bir oyuncuydu. BASAD'ta yetişen biriydi. Üstün, Erdoğan Sıcak ve ben Bakırköy'de doğmuş ve Bakırköy'ü hiç terk etmemiş üç arkadaş olarak yanımıza Ayşen Gruda'yı, Tarık Akan'ı, Cem Karaca'yı ve Ergun Köknar'ı alarak BASAD'ı kurduk" dedi.

BASAD'ın 25 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Tamer, "Burada yerimize gelecek gençleri yetiştirelim istedik. İlkelerimizden, Atatürkçü çizgimizden hiç taviz vermeden gençleri yetiştirmeye devam ettik. Bundan sonra da bayrağı onlar taşıyacak." ifadelerini kullandı.

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