Oyuncu ve şarkıcı Pyotr Mamonov hayatını kaybetti

Oyuncu ve şarkıcı Pyotr Mamonov, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

18.07.2021 - 14:55

Oyuncu ve şarkıcı Pyotr Mamonov hayatını kaybetti

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Rus rock yıldızı Pyotr Mamonov 70 yaşında yaşamını yitirdi.

İki hafta önce corona virüs testi pozitif çıkan Mamonov, nefes alabilmesi için suni olarak komadaydı.

PYOTR MAMONOV KİMDİR?

Gorbaçov'un reformlarına katkıda bulunan Pyotr Mamonov, Rock müzik ve alternatif kültür üzerindeki Sovyet basının kaldırılmasıyla da geniş kitlelerce tanınır hale gelmişti.

Daha sonra oyunculuğa da başlayan Mamonov tüm dünyada tanınan bir isim haline geldi. Çok sayıda film ve tiyatro oyununda sahne alan Mamonov daha sonra 1990'ların sonlarında sanat hayatından ayrılarak şehir hayatında uzakta bir köye yerleşmişti.

Pyotr Mamonov Pyotr Mamonov

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