Oyuncu Yunus Güner hayatını kaybetti

49 yaşındaki oyuncu Yunus Güner yaşamını yitirdi.

Sonradan Görmeler, Bütün Çocuklarım ve Dudaktan Kalbe'nin de aralarında olduğu televizyon dizilerinden tanınan oyuncu Yunus Güner bugün Cihangir'deki evinde kalp krizi geçirdi.

YUNUS GÜNER KİMDİR?



Yunus Güner 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.



Konservatuvarı bitirdikten sonra birkaç dizide rol alan oyuncu, sonra dört sezon Tiyatro İstanbul'da çalıştı.



'Sonradan Görmeler', 'Bütün Çocuklarım' ve 'Dudaktan Kalbe'de rol alan oyuncu son olarak "Evli ve Öfkeli" adlı yapımın kadrosunda yer aldı.



11 Kasım 2021 tarihinde Beyoğlu'ndan bulunan evinde kalp krizi geçirerek hayata veda etti.



Yunus Güner, 'Dudaktan Kalbe' adlı uyarlama dizide 'Namık' karakteri ile geniş kitlelerce tanınmıştı.