Oyuncular Sendikası'nın yeni başkanı Vahide Perçin oldu

4 yıldır Oyuncular Sendikası Başkanlığı yapan Demet Akbağ, tüzük gereği süresini doldurarak görevini bıraktı. Oyuncular Sendikası’nın 4. Olağan Genel Kurulu toplantısı, önceki gün Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sendikaya üye olan birçok sanatçı sandığa giderek oyunu kullandı. Yapılan seçim sonucunda sendikanın 4’üncü Genel Başkanı Vahide Perçin oldu.



Sercan Gidişoğlu, Taner Rumeli, Ece Dizdar, Serdar Orçin, Öykü Karayel Bonomo, Atilla Gündoğdu, Berfin Zenderlioğlu, Emre Yetim de yönetim kurulu üyeleri olarak belirlendi.



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