Oyuncu Selahattin Taşdöğen, İstanbul Bağdat Caddesi'nde otomobiliyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan motosikletli İbrahim Acun (45) ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinden geçmekte olan üç doktor yaptı.

Daha sonra haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında büyük hasar meydana gelen Taşdöğen ve yanında bulunan 5 yaşındaki kızı kazayı yara almadan atlattı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından Selahattin Taşdöğen polis aracında bekleyen kızıyla ilgilendi.

"BİRDEN BİRE ÖNÜME ÇIKINCA BEN DE DURAMADIM"



Kaza sonrası Selahattin Taşdöğen, "Normal seyir halindeyken, sağ taraftaki tali yoldan bir motosikletli önüme çıktı. Sağda arabalar var, bende onu göremedim. En soldan gidiyordum motosikleti son anda fark ettim. İşte o zaman çarpmış oldum. Karşı yoldan bu istikamete doğru, şurada küçük bir ara var, o aradan geçmek istiyorlarmış onlar. Yani burayı dolaşmadan kestirmeden buradan gitmek isterken birden bire önümde olunca bende duramadım fren yaptım. Hemen yardıma koşanlar oldu, onlar da doktormuş. Üç tane doktor vardı. Durumu hakkında herhangi bir sıkıntısı yok dediler" diye konuştu.



Kazanın yaşandığı yerde bazı motosiklet sürücülerinin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeleri kameraya yansırken Taşdöğen bu duruma tepki gösterdi.

SELAHATTİN TAŞDÖĞEN KİMDİR?



Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde Erzurum'da doğdu. Babası köy enstitüsü öğretmeniydi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden 1986 yılında mezun oldu. İlk tiyatro çalışmasına, 1969'da Keloğlan Çocuk Tiyatrosu'nda başladı. Daha sonra Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda oyunculuğuna devam etti.



Kariyeri boyunca çeşitli tiyatro oyunları, dizi film ve sinema filmlerinde rol aldı.

Türkbank Çocuk Tiyatrosu'nda oyun yöneten, dekor yapan ve aynı zamanda asli görevi olan aktörlüğü sürdüren Selahattin Taşdöğen; Bakırköy Komedi Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Ercan Yazgan Tiyatrosu, Kenan Büke Tiyatrosu, İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları, Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu ve Yasemin Yalçın Tiyatrosunda sahne aldı.



Kuruntu Ailesi'nin kapıcısı Ayıboğan LÜtfü, Çılgın Bediş'in Necmi Dedesi, Ayrılsak da Beraberiz'in Mucittin abisi, En son babalar duyarın bitanecik Kudret babası en çok bilinen rolleri odu.

Selahattin Taşdöğen, 1974 yılında tiyatro ve sinema çalışmalarının yanısıra televizyonda da rol almaya başladı. Rol aldığı diziler:



Kuruntu Ailesi

Burnumu keser misiniz

Çiçek Taksi

Çılgın Bediş

Uzaydan Adam Çıkmaz

Bücür Cadı

Mazlum

Ayrılsak da Beraberiz

Baldız Geliyorum Demez

Asayiş Berkemal

Toprağa kan düştü

Bizim Karakol

Ah be İstanbul

En son babalar duyar

Umutlar tükenmeden

Sevgili düşmanım

Ateşle Barut

Prenses Perfinya

Ramazan güzeldir

Düriyenin güğümleri



Filmleri :



2013 - Komik bir aşk hikayesi

2013 - Dursun Çavuş

2013 - (Q)üfür

2012 - Van Gölü Canavarı

2012 - Düşman Kardeşler

2012 - Oğlum bak git

2011 - Kardelen

2010 - Nene Hatun

2010 - Dürüye'nin güğümleri

2010 - Deli dumrul kurtlar kuşlar aleminde

2009 - 7 kocalı Hürmüz

2008 - Nekrüt

2008 - Kiralık oda

2004 - Bizim karakol

2003 - Şeytan bunun neresinde?

2001 - Vizontele

2000 - Mazlum

1999 - Ayrılsak da beraberiz

1993 - Şüpheci

1984 - Üç karışlık dünya