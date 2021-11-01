Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

Akciğer kanseri hastalığıyla mücadele eden ünlü oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi.

Haberler 01.11.2021 - 15:07 | Son Güncelleme : 01.11.2021 - 15:10

Oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti

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Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Semra Dinçer 56 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini Haluk Levent, sosyal medya hesabından duyurdu. Levent şunları yazdı:

"Akciğer kanseriydi. İki yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından iki kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun."

Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı. Semra Dinçer, Kuzey Güney dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol aldı.

SEMRA DİNÇER KİMDİR?

Semra Dinçer, 1965 yılında Ankara'da doğdu. Oyunculuk eğitimi almayan Semra Dinçer “alaylı” diye tabir edilen işin mutfağında yetişen bir oyuncuydu. Dizi ve sinema filminde roller aldı. Kuzey Güney dizisinde Handan Tekinoğlu karakterini canlandırdı. Ayrıca Kavak Yelleri, İstanbullu Gelin gibi pek çok ünlü dizide de rol aldı.

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