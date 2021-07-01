Özel çocukların rol aldığı Biz de Sizin Gibiyiz filmine gala

Büyükkarıştıran Belediyesi ve Topolovgrad Belediyesi arasındaki iş birliği proje kapsamında yapılan çok amaçlı Kültür Merkezinin açılışı kapsamında Biz de Sizin Gibiyiz filminin galası ve özel çocukların etkinlikleri ile gerçekleştirildi.

Açılışta, Kırklareli Belediye başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli ilçe belediye başkanları, ünlü oyuncu Wilma Elles ve basın mensupları hazır bulundu.



Trakya'nın Kırklareli ilinde çekimi gerçekleşen “Biz de Sizin Gibiyiz” farkındalık kısa filmi, down ve otizmli özel eğitimli çocukları ilk kez profesyonel oyuncularla bir araya getirdi.

Gecede özel çocuklar, bir aydır hazırlandığı dans gösterilerini de sergiledi.