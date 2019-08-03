Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Özel tiyatrolara destek vermek istiyoruz. Bu sene 6 milyon 100 bin liralık bir bütçe dağıtacağız. Bu rakam şimdiye kadar özel tiyatrolara verdiğimiz en büyük destek. Kendi rekorumuzu da aşıyor olacağız. İyi, kaliteli, halka ulaşabilecek projeleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Bakan Yardımcısı Yavuz, 15 Temmuz'da başlayan ve 15 Ağustos'ta sona erecek "Özel Tiyatrolar 2019-2020 Sanat Sezonu Destek Başvuruları"na ilişkin konuşan Yavuz, bakanlığın uzun yıllardır özel tiyatroları desteklemek için çalışma yürüttüğünü belirterek, 2002'den bu yana yardım alan özel tiyatro sayısını yaklaşık 4,5 katına, dağıtılan yardım miktarını 6 kattan fazlasına çıkardıklarını ve Türkiye'nin her yerinde tiyatroyu desteklediklerini ifade etti.



Yavuz, "Desteklediğimiz tiyatroların yüzde 50'si İstanbul'da, diğer yüzde 50'si de Türkiye'nin diğer illerinde. Amacımız tiyatronun gelişmesi. Devlet Tiyatrolarına imkanı yaratmaya çalışırken özel tiyatrolara da destek vermek istiyoruz" dedi.



Profesyonel tiyatrolar, amatör tiyatrolar, çocuk tiyatroları ve geleneksel tiyatrolar olmak üzere dört kategorideki özel tiyatrolara destek vereceklerini aktaran Yavuz, şunları kaydetti:



"Kültür ve sanatın hiçbir alanının, sadece devlet kurumlarının yürüttüğü kültürel ve sanatsal üretimlerle devam etmesi mümkün değil. Bunun özel alanda da desteklenmesi gerekiyor. Keşke Türkiye'deki özel sektör de kültür ve sanatı daha çok destekleyebilse. Özel sektörün daha fazla kültür ve sanat yatırımcısı olması lazım. Bu konuda her şey Kültür ve Turizm Bakanlığından beklenmemeli. Avrupa'yı örnek alırsak, Türkiye'deki sermayenin kültürel, sanatsal üretimin arkasına geçmesi gerekiyor."



2018'DE 5 MİLYON 246 BİN LİRALIK BÜTÇE İLE DESTEK

Tiyatronun canlı, dinamik ve kıymetli bir sanat alanı olduğunu söyleyen Yavuz, özel tiyatrolara her geçen gün artan ölçüde değer verdiklerini belirtti.



Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu sene 6 milyon civarında bütçe kullanıyoruz ve başvuru yapan tiyatroların yaklaşık yarısına destek veriyoruz. Geçen yıl 434 özel tiyatro destek için başvurdu. 261 tiyatro bizden destek aldı. Bu yıl başvurular devam ediyor. Geçen yıl 261 özel tiyatroya 5 milyon 246 bin lira bütçe aktardık. Bu, özel tiyatrolara bir sezonda verilen bütçe. Bu yıl da heyecanlıyız. Güzel başvurular alacağımızı düşünüyoruz. Bunun da üzerine çıkan, bunu da aşan bir miktarda özel tiyatrolara destek vermek istiyoruz. Bu sene 6 milyon 100 bin liralık bir bütçe dağıtacağız. Bu rakam şimdiye kadar özel tiyatrolara verdiğimiz en büyük destek. Kendi rekorumuzu da aşıyor olacağız. İyi, kaliteli, halka ulaşabilecek projeleri bekliyoruz. Başvurular 15 Temmuz'da başladı. 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Özel tiyatrolarımıza çağrımız, acele etsinler."



Yerli yazarların kaleme aldığı oyunları sahneleyen özel tiyatrolara, değerlendirme sürecinde ek puan verdiklerinin altını çizen Yavuz, tiyatroların milli değerleri ve kültürel çeşitliliği yansıtırken kullandığı teknik itibariyle de global standartlara uygun olması gerektiğini işaret etti.



GEÇEN YIL 261 TİYATRODAN 135'İ İSTANBUL'DAN

Geçen yıl profesyonel kategoride destek sağlanan 118 özel tiyatrodan 92'sinin yerli yazarların oyunları ile destek kazandığını belirten Yavuz, yaptıkları teşvikle tiyatro edebiyatının da gelişmesine katkı sağladıklarını vurguladı.



Özgül Özkan Yavuz, geçen yıl destek alan 261 özel tiyatrodan 118'inin profesyonel, 48'inin çocuk, 41'inin amatör ve 54'ünün de geleneksel tiyatro olduğunu aktardı.



Yavuz, "Maddi destek almaya hak kazanan tiyatroların, Bakanlığımız ile yaptıkları protokol gereği, her yıl belirli sayıda oyun oynamaları gerekiyor. Profesyonel tiyatrolar, çocuk tiyatroları dahil en az 20, amatör ve geleneksel tiyatroların da en az 15 kez oyun oynamaları gerekiyor. 27 Mart Dünya Tiyatro Gününde ise ücretsiz temsil veriyorlar" dedi.



ANADOLU'YA YAYILAN ÖZEL TİYATRO DESTEKLERİ

Geçen yıl destek verilen tiyatrolardan 135'inin İstanbul'dan olduğunu söyleyen Yavuz, Ankara'dan 35, İzmir'den 10, Adana'dan 8, Sivas'tan 6, Erzurum ve Samsun'dan 5'er, Bursa, Kocaeli, Mersin, Manisa ve Trabzon'dan 4'er, Yalova, Yozgat, Sinop, Hatay, Çorum, Aydın, Amasya ve Aksaray'dan 2'şer tiyatronun destek aldığını ve daha pek çok şehirdeki tiyatronun da bu sayıya eklendiğini belirtti.



Desteklerin Anadolu'ya yayılmasından memnun olduklarını ifade eden Yavuz, şunları dile getirdi:



"Özel tiyatroların yaptığı geri dönüşe göre yıllık önemli bir harcamayı buradan yaptıklarını biliyoruz. Bu fonun onlara bir rahatlama sağladığını, ellerini güçlendirdiğini biliyoruz. Ülkemizde özel tiyatro sayısı artıyor ve yaygınlaşıyor. Devlet Tiyatrolarının yaptığı kaliteli çalışmalar ve özel tiyatrolara yaptığımız desteklerle seyirci sayısı da artıyor. Çocuk tiyatrolarını ayrıca önemsiyoruz. Hem devlet tiyatrolarına hem de özel tiyatrolara verdiğimiz destekle bunun önemini ortaya koyuyoruz."



SEZON BAŞLAMADAN DESTEKLER AÇIKLANACAK

Dijitalleşen dünyada geleneksel sanatların unutulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu kaydeden Yavuz, geleneksel sanatların yaşaması ve ülkenin her yerine yayılması için geleneksel tiyatroları da unutmadıklarını ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



Bakan Yardımcısı Yavuz, 15 Temmuz'da başlayan ve 15 Ağustos'a kadar devam edecek Özel Tiyatro Destek Başvuruları'nın online olarak ozeltiyatrolar.kultur.gov.tr'den devam edeceğini belirtti.



Sezon başlamadan destek almaya hak kazanan tiyatroları açıklayacaklarına da bildiren Yavuz, daha çok izleyiciye ulaşan tiyatroların yeni eserleriyle başvuru yapmalarını beklediklerini ifade etti.