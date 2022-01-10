Özge Burçak Öztürk Güven’den yeni kitap: Sarı Vosvos

Özge Burçak Öztürk Güven’in Klaros Yayınevi’nden çıkan yeraltı edebiyatı türünde yazılmış ve 19 adet hikayeden oluşan Sarı Vosvos isimli ikinci öykü kitabı bizi bulunduğumuz yerden alıp çocukluğumuza geri götürüyor. O günlerden ruhumuzda beliren boşluklarla, bedenimizde oluşan ilk morluklarla, kabuk tutan ilk yaralarımızla yüzleşmeye davet ediyor.



KİTAPTAN



Tıpkı Sarı Vosvos’taki Yaprak gibi.



O gün Yaprak, altı raydan oluşan otoyol setini kurup arabaları yan yana dizdi. Kenarlardan dışarı taşan vosvosu aldı eline, arka tekerleklerinin üzerinde hızla çıkış noktasına sürükledi. Gri arabayı arkasında bırakmıştı. Dizlerinin üstünde emekleyerek vosvosu balkonun içinde gezdirmeye başladı. Köşelerde ters dönmüş kıpırdayan at sinekleri vardı. Arabasının ön tekerlekleriyle tek tek doğrulttu sinekleri. Masanın arkasında yığılı küçüklü büyüklü çöp poşetlerine doğru ilerledi. Arabasını kaydırdı üzerlerinde. Parmaklarıyla küçük delikler açıp babasının beyaz gömleklerine dokundu, mavi külotuna, siyah çoraplarına. Yerine döndüğünde yerdeki fayansların kurumuş olduğunu fark etti. Naylonu altına sermeden ılık taşların üstüne oturdu. Şortunun paçalarını düzeltti, üzerindeki çiçek desenlerinde gezdirdi parmak uçlarını.



Ya sonra?



Ne hissetti?



ÖZGE BURÇAK ÖZTÜRK GÜVEN KİMDİR?



Özge Burçak Öztürk Güven, 1978 yılında Ankara’da doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Uzun yıllar kurumsal şirketlerde çalıştı. Çeşitli yayın evlerinde Editör ve Halkla İlişkiler Sorumlusu olarak görev aldı. Güven, evli ve bir kız çocuğu annesidir. 2019’da Klaros Yayınları’ndan ‘Dostlar Apartmanı’ isimli öykü kitabı yayımlandı.