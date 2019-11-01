Özlenen tiyatro oyunları sadece puhutv’de

Oynandığı sezonlarda binlerce seyirciyle buluşmuş, hala güncelliğini koruyan konular ile izleyiciyi yakalamayı başaran oyunlar bugünden itibaren puhutv kütüphanesinde yerini aldı.



BKM’nin ilk müzikali olan Otogargara, her gün trajedilerini okuduğumuz insanları konu alan Bana Bir Şeyhler Oluyor, tek kişilik mizah oyunları arasında üst sıralarda yer alan Cebimdeki Kelimeler, kadın erkek ilişkilerinin başlangıcını, gelişimini ve bitimini konu alan Haybeden Gerçeküstü Aşk ve yıllar ülkedeki toplumsal değişimin hüzün ve mutluluğun ortasında üstün zekalı Gülseren’i bizlere anlatan Sen Hiç Ateşböceği Gördün Mü? artık puhutv.com’da izlenebilecek.