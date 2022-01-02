Ozzy Osbourne da NFT dünyasında

Ozzy Osbourne tarafından yaratılan dijital koleksiyon pop kültürü tarihinde müzisyenin sahnede bir yarasanın kafasını ısırdığı bir anı canlandırıyor.

Metal yıldızı, Rolling Stone UK aracılığıyla yaptığı açıklamada, eşi Sharon’ın Noel için bir Bored Ape NFT almasına izin vermediğini söyledi. “Satın almak için birkaç başarısız girişimimden sonra kesin olarak 'Hayır' dedi, ben de kendiminkini yaratmaya karar verdim.”



“CryptoBatz, NFT koleksiyoncuları ve hayranları için lanet olası bir zihinsel projedir" diyen Osbourne, “Tasarım, sahnedeki en ikonik anlarımdan birine saygı duruşunda bulunuyor ve sanat tarihinin ender bir parçasını elde etme şansı sunuyor.”

