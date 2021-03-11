Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgesel Aman Delivery ile finale kaldı

Paket servis çalışanlarının sorunlarının anlatıldığı kısa belgesel film ‘Aman Delivery’ 27’nci İFSAK Kısa Film Festivali’nde finale kaldı.

DHA 11.03.2021 - 10:29

Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgesel Aman Delivery ile finale kaldı

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27. İFSAK Kısa Film Festivali ön elemeleri açıklandı. Yarışmasına başvuran 374 film arasından ön jürinin belirlediği 47 film, kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma başlıklarında 14 Mart’a kadar festival kapsamında izleyici ile buluşuyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tüncer’in senaryolaştırıp yönettiği Aman Delivery isimli kısa belgesel de 47 film arasında yer aldı.

Paket servis işi yapanların çoğunluğunun güvencesiz göçmenlerden oluştuğunu ve uğradıkları ayrımcılığa dikkat çekmek istediğini belirten Tüncer, “Bu durumu katılımlı gözlemle kayda alıp belgesele dönüştürdük ve bu şekilde hizmet sektöründe çalışan bireylerin yaşadıkları sorunları, çalışma koşullarını “hız ve belirsizlik” mottosu üzerinden anlatmaya çalıştık” diye konuştu.

Ön elemeyi geçmiş yarışma filmlerinden ödül kazananlar festivalin son günü duyurulacak.

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