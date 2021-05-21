Pandemide alternatif etkinlik: Mısır Labirenti

Özellikle corona virüs pandemisi döneminde tüm dünyada turizm ve tarım alanlarında alternatif uygulamalar dikkat çekiyor. Bunlardan en yeni ve ilgi uyandıranlarından birisi olan Corn Maze, yani Mısır Labirenti. Labirent, yapısı gereği insanların arasına mesafe koyarken, açık hava etkinliği olması ve bölümlere ayrılan alanları sayesinde salgına karşı güvenli bir ortam oluşturuyor. Etkinlik insanlara sosyal mesafe kurallarına uyarak özgürleşme olanağı sunuyor.

ZİYARETE HAZIRLANIYOR



Her yaştan insan için eğlenceli ve özgün bir deneyim olan Mısır Labirenti artık Türkiye’de de var. Ağva’da yaklaşık 100 dönüm araziye sahip etkinlik alanında, mısır bitkisi ekilerek 50 bin metrekare büyüklüğünde dev bir canlı labirent oluşturulacak. Bu kapsamda Ağva Ovası olarak adlandırılan bölgede mısır ekimi öncesi saha temizliğine başlandı. Avrupa’nın en büyük labirentinin bulunduğu panayır, Ağustos ayının ikinci haftasında misafirlerine kapısını açacak ve mısırların toplanacağı Kasım ayının ortasına kadar ziyaret edilebilecek.

PANAYIR KONSEPTİ



Boyutu ve kendine has içeriği ile Dünya’da ve Avrupa’da başka bir örneği olmayan projede, bir nevi panayır konsepti uygulanacak. Labirentte gizli çilek tarlasına ulaşabilen ziyaretçiler çileklerle ziyafet çekerken, balkabağı, çilek, mısır ve ayçiçeği tarlalarında gezebilecek.



CORN MAZE/MISIR LABİRENTİ NEDİR



Bir bulmaca çeşidi olan labirentin, mısır bitkilerinin ekimiyle devasa ölçekte uygulandığı yapı Mısır Labirenti olarak adlandırılıyor. Çeşitli şekil ve boyutlarda oluşturulabilen labirente giren insanlar çıkmaz yollar, birbirine benzeyen geçitler arasında ilerlerken, yol ayrımlarında birbirinden değişik bilgi sorularını cevaplarına göre yollarını seçerek, kaybolmadan çıkışa ulaşmaya çalışıyor, burada gizli ödüllerle de karşılaşabiliyorlar. Canlı labirent, ekilen mısırların insan boyunu geçmesinden ekinlerin toplanmasına kadar 2-3 aylık bir süre aralığında faaliyette kalıyor. Sezon sonunda ise mısırlar toplanarak saha gelecek sene için bakıma alınıyor.

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