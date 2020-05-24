Karantina günlerinde birbirine dokunmadan dizi ve film yapabilmenin mümkün olduğunu gösteren “pandemik polisiye” Gün On4, durma noktasına gelen sektör için yeni bir umut ışığı.



Dizi, corona virüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor.



Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak, Emrullah Çakay ve daha pek çok sürpriz ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, yapımcılığını ise Meraklı Filmler ve Orhan Erkal üstleniyor.



Dizinin “sıfırıncı bölümünün” sonunda puhutv logosunun görünmesi de projenin adresinin ücretsiz platform puhutv.com olacağını belli ediyor.



Fi, Dip, Şahsiyet ve Jet Sosyete gibi başarılı projeleriyle sektörde adından söz ettiren 3 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcıya sahip puhutv; orjinal yapımlar, popüler yerli televizyon dizileri ve yabancı film kataloğunu izleyicilere ücretsiz olarak sunuyor.