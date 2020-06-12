Pandemik polisiye Gün On4 19 Haziran'da puhutv'de

puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4, 19 Haziran’da seyircisiyle buluşacak. Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



Gün On4, karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin en güzel örneklerinden biri olacak.



Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen ‘ev ortamında film çekimi’, puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde yayınlanacak olan Gün On4, gündemi yakalayan konusu ile herkesi ekran başına kilitleyecek.



Çekimleri tamamen evden yapılan ‘Gün On4’, salgın konusunu polisiye bir olayla kurgulayarak heyecan dolu bir senaryo ile izleyicisine aktaracak.



19 Haziran’da başlayacak ve 10 bölüm sürecek dizi her cuma yeni bölümü ile puhutv.com’da olacak.



GÜN ON4 DİZİSİNİN KONUSU



Gün On4, koronavirüs teşhisi konan ancak hastalığı evinde tedavi görerek atlatan Komiser Gazanfer ve ekibinin karantina günlerinde şüpheli bir intihar vakasının izini sürme hikayesini anlatıyor. Yurt dışından dönen Komiser Yardımcısı Sevin, 14 günlük karantina süresini geçirmesi için bir otele yerleştiriliyor. Sevin’le birlikte aynı uçakta gelen yolculardan biri, yerleştirildiği otelde intihar ediyor, ancak arkasında birçok soru işareti bırakarak.



GÜN ON4 OYUNCU KADROSU



Filmin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, oyuncu kadrosunda ise; Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.



TÜRKİYE'DE BİR İLK



Her bir bölümü 13-15 dakika olan ve 10 bölümden oluşan mini dizi, birçok anlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.



Oyuncular karantina günlerini Datça, İsviçre ve İstanbul’da geçiriyor. Teknik ekip İstanbul’da bulunurken, dizinin müziklerini yapan Ali Seval ise Londra’da yaşıyor.