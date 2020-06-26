Pandemik polisiye Gün On4, 2. bölümüyle yayında

puhutv’nin yeni projesi pandemik polisiye Gün On4'ün ikinci bölümü puhutv.com’da yayınlanıyor.



Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



Dizinin yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ otururken, oyuncu kadrosunda ise; Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay gibi isimler yer alıyor.

GÜN ON4'ÜN YENİ BÖLÜMÜNÜN KONUSU



Pandemik polisiye türünde yayınlanan Gün On4’ün ikinci bölümünde; Gazanfer komiser Sevin’le birlikte intiharın ardından araştırmalarına devam eder.



Komiser corona virüs olduğunu halen Sevin’den saklamaktadır. Şüpheler Ukrayna’dan gelen ama Instagram hesabında çelişkili gönderiler bulunan zanlılardan biri üzerinde yoğunlaşır. Sevin Gazanfer’in eski iş arkadaşı Sadullah komiserden yardım almak ister ama ikisi arasındaki eski bir çekişmenin ortasında bulur kendini.



10 bölüm sürecek dizi her cuma yeni bölümü ile puhutv.com’da olacak.