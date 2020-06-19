Pandemik polisiye Gün On4 şimdi puhutv’de yayında

Yapımcılığını Meraklı Filmler’in üstlendiği ve çekimleri ev ortamında gerçekleşen dizinin oyuncu kadrosunda ise sürpriz isimler yer alıyor.



‘Gün On4’, karantina günlerinde birbirine dokunmadan film üretebilmenin başarılı bir örneği oldu.



Salgın döneminde ortaya çıkan ve film sektörü için yeni bir umut haline gelen ‘ev ortamında film çekimi’, puhutv ile bir adım ileri taşınıyor. Pandemik polisiye türünde olan ‘Gün On4’, gündemi yakalayan konusu ile şimdiden büyük ilgi kazandı.



Çekimleri tamamen evden yapılan ‘Gün On4’, salgın konusunu polisiye bir olayla kurgulayarak heyecan dolu bir senaryo ile izleyiciye aktarıyor.



Muhammet Uzuner, Güneş Zavrak ve Emrullah Çakay ve daha pek çok sürpriz ismin oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin, yönetmen koltuğunda Şahin Altuğ oturuyor.



İlk bölümü ile yayına giren, 10 bölüm sürecek dizi her Cuma yeni bölümü ile puhutv.com’da olacak.

İLK BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLA