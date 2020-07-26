Panorama Fetih Müzesi'ne 800 bin ziyaretçi

Açılışını geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, taşıdığı mimarî ve sanat unsurlarıyla yurtiçi ve yurtdışından herkesin dikkatini çekiyor. Bursa’da gezilmesi gereken yerler listesinde ilk sırada yerini alan müzeyi, 120 farklı ülkeden 800 bin kişi ziyaret etti. 15 ay gibi kısa bir sürede bu rakama ulaşan Fetih Müzesi, kırılması zor bir rekorun da sahibi oldu. Meksika'dan Belçika'ya, Kamboçya'dan Güney Kore'ye kadar ziyaretçilerin geldiği müze, Bursa’ya turizmin yanı sıra tarihi ve kültürel anlamda da hareketlilik kazandırdı.

42 metre açıklığıyla dünyanın en büyük kubbesine sahip müze, iç içe geçmiş iki ayrı bina olarak inşa edildi. Kubbe kısmı 6 ayak üzerine oturtuldu. Bunlar, Bursa'da metfun 6 padişahı simgeliyor. 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık'ın başdanışmanlığını yaptığı müzenin sanatsal çalışmaları ise konuklarına adeta duygu yoğunluğu yaşatıyor. Müzenin kubbe bölümüne çıkan ziyaretçiler kendilerini adeta 6 Nisan 1326 yılının öğle saatlerine gitmiş hissediyor. Tam panoramik olmasından dolayı 12 saniyelik bir şaşkınlık yaşayan ziyaretçiler, tek tek incelikle çizilmiş 10 bin figürün arasında kayboluyor. Ziyaretçiler panoramik resmi dikkatli incelediklerinde 694 yıl öncesinin Bursa'sına gidiyor ve farklı iki kültürün buluşmasına tanıklık ediyor. Bir tarafta doğuş aşamasındaki bir medeniyetin temsilcisi “İlk Osmanlılar”, diğer tarafta son günlerini yaşamakta olan Doğu Roma, yani Bizans. Arka planda ise Uludağ ve dağın eteğinde Bursa şehri ve kalesi yer alıyor.