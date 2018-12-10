Global renk otoritesi Pantone Color Institute 20 yıldır aralık ayında bir sonraki yılın trend rengini açıklayarak dekorasyondan modaya, mücevherden tasarıma pek çok alanda etkili oluyor.



Pantone, 2019 yılının rengini açıkladı. Canlı ama bir o kadar da yumuşak bir renk canlı mercan (living coral) 2019 yılının rengi oldu.



Yılın renginin katalogdaki kodu, Pantone 16-1546.



Canlı olduğu kadar yumuşak da bir renk olan canlı mercan, aynı zamanda insanın iyimserlik ihtiyacını da temsil ediyor.

Belirlenen renk, genellikle olumsuz bir atmosfere sahip olan bir sosyal medya ortamında insanların ihtiyaç duyduğu destek, bakım ve sevgiyi ifade ediyor.



Pantone'un açıklamalarına göre canlı mercan, doğada renklerden istenen tanıdık bir enerji yayıyor. İklim değişiklikleriyle birlikte yok olan mercan resiflerinde bulunan bu renk, mercan ağartma ve asidifikasyon yöntemleriyle de zarar görüyor.



Pantone, 2018’in rengi olarak morötesini (ultra violet) belirlemişti.