Ardan Özmenoğlu’nun fikir önderliğinde Artweeks@Akaretler'de gerçekleşen Absürt sergisi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları “Absürt” kelimelerden ve cümlelerden oluşuyor.
Ardan Özmenoğlu ve Türk çağdaş sanatına yön veren 35 sanatçı arkadaşı, "Absürt" kelime ve cümleleri somutlaştırarak kendi el yazıları ile neon eserlere dönüştürüyor. Öner Kocabeyoğlu’nun desteği ile Artweeks@Akaretler programında yer alan “Absürt” sergi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını bir fikirde ve aynı teknikte buluşturuyor.
15 yılı aşkın süredir sanat koleksiyonerliği yapan başarılı iş insanı Öner Kocabeyoğlu; sanatın korunması bilinci ile, kişisel koleksiyonların sanatseverlerle paylaşılması gerektiğine inanıyor. Bu sorumluluk bilinci ile Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında hamisi olduğu eserleri korumaya ve farklı projeler ile sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.
Artweeks@Akaretler’in ilk iki edisyonunda küratoryel sergiler ile yer alan Papko Sanat Koleksiyonu 3-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 3. edisyonda, “Absürt” sergisi ile de haftanın 7 günü, Sıraevler 55 numarada tüm sanatsever ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.
KATILIMCI SANATÇILAR
Ahmet Oran
Ahmet Öğüt
Ali Elmacı
Ali Kotan
Ali Şentürk
Ardan Özmenoğlu
Bahadır Çolak
Bahar Oganer
Burcu Perçin
Ekrem Yalçındağ
Ebru Döşekçi
Ekin Su Koç
Emre Namyeter
Ferhat Özgür
Fırat Engin
Fırat Neziroğlu
Genco Gülan
Gökhan Tüfekçi
Gülay Semercioğlu
Gülfem Kessler
Güneş Terkol
Günnur Özsoy
Halil Vurucuoğlu
Hayal İncedoğan
Horasan
İhsan Oturmak
Kadriye İnan
Kerem Durukan
Metin Çelik
Nazım Ünal Yılmaz
Nejat Satı
Nihat Kemankaşlı
Ozan Oganer
Ramazan Can
Seçkin Pirim
Seydi Murat Koç