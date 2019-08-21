Ardan Özmenoğlu’nun fikir önderliğinde Artweeks@Akaretler'de gerçekleşen Absürt sergisi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları “Absürt” kelimelerden ve cümlelerden oluşuyor.

Ardan Özmenoğlu ve Türk çağdaş sanatına yön veren 35 sanatçı arkadaşı, "Absürt" kelime ve cümleleri somutlaştırarak kendi el yazıları ile neon eserlere dönüştürüyor. Öner Kocabeyoğlu’nun desteği ile Artweeks@Akaretler programında yer alan “Absürt” sergi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını bir fikirde ve aynı teknikte buluşturuyor.

15 yılı aşkın süredir sanat koleksiyonerliği yapan başarılı iş insanı Öner Kocabeyoğlu; sanatın korunması bilinci ile, kişisel koleksiyonların sanatseverlerle paylaşılması gerektiğine inanıyor. Bu sorumluluk bilinci ile Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında hamisi olduğu eserleri korumaya ve farklı projeler ile sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

Artweeks@Akaretler’in ilk iki edisyonunda küratoryel sergiler ile yer alan Papko Sanat Koleksiyonu 3-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 3. edisyonda, “Absürt” sergisi ile de haftanın 7 günü, Sıraevler 55 numarada tüm sanatsever ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.

KATILIMCI SANATÇILAR

Ahmet Oran

Ahmet Öğüt

Ali Elmacı

Ali Kotan

Ali Şentürk

Ardan Özmenoğlu

Bahadır Çolak

Bahar Oganer

Burcu Perçin

Ekrem Yalçındağ

Ebru Döşekçi

Ekin Su Koç

Emre Namyeter

Ferhat Özgür

Fırat Engin

Fırat Neziroğlu

Genco Gülan

Gökhan Tüfekçi

Gülay Semercioğlu

Gülfem Kessler

Güneş Terkol

Günnur Özsoy

Halil Vurucuoğlu

Hayal İncedoğan

Horasan

İhsan Oturmak

Kadriye İnan

Kerem Durukan

Metin Çelik

Nazım Ünal Yılmaz

Nejat Satı

Nihat Kemankaşlı

Ozan Oganer

Ramazan Can

Seçkin Pirim

Seydi Murat Koç