Ardan Özmenoğlu’nun fikir önderliğinde Artweeks@Akaretler'de gerçekleşen Absürt sergisi; sanatçıların eserlerini üretim aşamasından koleksiyonere ulaşımına kadar geçen süreçte karşılaştıkları “Absürt” kelimelerden ve cümlelerden oluşuyor.

Ardan Özmenoğlu ve Türk çağdaş sanatına yön veren 35 sanatçı arkadaşı, "Absürt" kelime ve cümleleri somutlaştırarak kendi el yazıları ile neon eserlere dönüştürüyor. Öner Kocabeyoğlu’nun desteği ile Artweeks@Akaretler programında yer alan “Absürt” sergi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarını bir fikirde ve aynı teknikte buluşturuyor.



15 yılı aşkın süredir sanat koleksiyonerliği yapan başarılı iş insanı Öner Kocabeyoğlu; sanatın korunması bilinci ile, kişisel koleksiyonların sanatseverlerle paylaşılması gerektiğine inanıyor. Bu sorumluluk bilinci ile Papko Sanat Koleksiyonu çatısı altında hamisi olduğu eserleri korumaya ve farklı projeler ile sanatseverlerle buluşturmaya devam ediyor.



Artweeks@Akaretler’in ilk iki edisyonunda küratoryel sergiler ile yer alan Papko Sanat Koleksiyonu 3-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek 3. edisyonda, “Absürt” sergisi ile de haftanın 7 günü, Sıraevler 55 numarada tüm sanatsever ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor.



KATILIMCI SANATÇILAR



Ahmet Oran



Ahmet Öğüt



Ali Elmacı



Ali Kotan



Ali Şentürk



Ardan Özmenoğlu



Bahadır Çolak



Bahar Oganer



Burcu Perçin



Ekrem Yalçındağ



Ebru Döşekçi



Ekin Su Koç



Emre Namyeter



Ferhat Özgür



Fırat Engin



Fırat Neziroğlu



Genco Gülan



Gökhan Tüfekçi



Gülay Semercioğlu



Gülfem Kessler



Güneş Terkol



Günnur Özsoy



Halil Vurucuoğlu



Hayal İncedoğan



Horasan



İhsan Oturmak



Kadriye İnan



Kerem Durukan



Metin Çelik



Nazım Ünal Yılmaz



Nejat Satı



Nihat Kemankaşlı



Ozan Oganer



Ramazan Can



Seçkin Pirim



Seydi Murat Koç