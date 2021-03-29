Paranormal Activity 7 geliyor: Oyuncu kadrosu belli oldu

William Eubank'in yönetmenliğini üstleneceği yeni Paranormal Activity'nin oyuncu kadrosunda yer alacak isimler resmi olarak açıklandı. Beyazperde'nin haberine göre, Paramount bünyesinde hayata geçirilecek olan Paranormal Activity filminin kadrosunda Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ve Henry Ayers-Brown yer alacak.



Yeni Paranormal Activity filmi, korku türündeki serinin yedinci filmi olarak karşımıza çıkacak. Freaky ve Happy Death Day filmleriyle başarı yakalayan Christopher Landon, filmi hayata geçirmek için Underwater ile tanınan yönetmen William Eubank ile birlikte çalışacak. Filmin oyuncuları arasında Emily Bader, Roland Buck III, Dan Lippert ve Henry Ayers-Brown yer alacak.



Paranormal Activity filmleri, minimal bütçelerine karşı devasa gişe hasılatları kazanmalarıyla ün kazanmış bulunuyor. 2007 yılında çekilen ve izleyici karşısına geçen ilk film, yalnızca 15 bin dolar bütçeye sahipti ve buna karşılık olarak 193 milyon dolar gelir elde ederek rekor kırdı. Seriye ait olan 6 film, Paramount Stüdyoları'na toplamda 890 milyon dolar hasılat kazandırdı.



Paranormal Activity serisi, gizli kameralarla bir evin gözetlenmesine dayanıyor. Belgesel gibi görünse de, kurgu bir şekilde evdeki doğaüstü olaylar gözleniyor. Filmler genellikle konularından çok scarecam denilen korkutma yöntemiyle beğeni kazanıyor. Paranormal Activity'nin yedinci filmi, 4 Mart 2022 tarihinde izleyici karşısına çıkacak.

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