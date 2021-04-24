Parasite yönetmeni Adam McKay: Mini dizideki amacım altı saatlik bir film oluşturmak

Parasite yönetmeni Adam McKay yaptığı açıklamada, "Fikirleri filmin iki saatlik gösterimine dahil edemedim, bu yüzden hepsi arşivimde saklanıyor ve bu mini dizideki amacım altı saatlik bir film oluşturmak" dedi.

24.04.2021 - 12:15

Parasite yönetmeni Adam McKay: Mini dizideki amacım altı saatlik bir film oluşturmak

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Parasite yönetmeni Adam McKay, dizi çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

McKay, "Bu orijinal bir dizi, filmle aynı evrende ama aynı dünyada yaşayan orijinal bir hikaye." dedi. Bong'un dizinin ilk duyurulduğu zamanki açıklamalarında ise "Senaryoyu yazmaya başladığım zamandan beri biriktirdiğim birçok anahtar fikrim vardı. Tüm bu fikirleri filmin iki saatlik gösterimine dahil edemedim, bu yüzden hepsi arşivimde saklanıyor ve bu mini dizideki amacım altı saatlik bir film oluşturmak" ifadelerini kullandı.

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