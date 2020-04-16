Parazit internet yayın platformu rekoru kırdı

2020 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film seçilerek, Oscar’da ilk kez İngilizce olmayan bir yapım olarak bu ödülü kazanan film olarak tarihe geçen Parazit (Parasite) filmi, corona salgınına evde izolasyon günlerinde Hulu platformunda yayınlanmaya başladı. Film, bir internet film izleme platformunda en çok seyredilen yabancı dilde film olarak büyük bir rekor kırdı. Parazit ayrıca, Hulu’da bugüne kadar en çok seyredilen ikinci film oldu.



Oscar'ın yıldızı olan ve geçen yıla damga vuran Parazit (Parasite) filminin Hulu kanalında altyazılı yayına girmesi Amerikalı seyircileri kızdırmıştı. Kendi dillerinden başka dilde film seyretmeye çok alışık olmayan Amerikalı seyirciler tepki gösterirken, Hulu altyazı okumak istemeyenlere cevap vermişti.



ALTYAZI TEPKİSİ

Ödüllü yönetmen Bong Joon Ho'nun imzasını attığı film için bir izleyici sosyal medyadan, “Film İngilizce değil. Kimse neler olduğunu anlamak için okumak zorunda olduğu bir filmi izlemek istemiyor. Ses, filmlerin büyük bölümünü oluşturuyor ve farklı bir dilde olması da çok tuhaf” derken, Hulu'dan ise takipçiye şu yanıt gelmişti: “Eğer altyazıları okumak istemiyorsanız, her zaman Kore dili öğrenebilirsiniz.”



MİNİ DİZİ OLACAK



Parazit’in yakında mini diziye dönüşmesi bekleniyor. Filmin yönetmeni, "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" demişti.