Parazit yapımcısından Trump'a yanıt

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oscar'da Parazit filmine verilen Oscar'a sitem etmesinin ardından filmin yapım şirketi sosyal medyadan yanıt verdi.

22.02.2020 - 10:43

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Donald Trump: Parazit nasıl en iyi film seçilir?

Donald Trump: Parazit nasıl en iyi film seçilir?

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl En İyi Film dalında Oscar ödülünün Güney Kore yapımı Parazit'e verilmesine tepki gösterdi. Trump, "Güney Kore'yle zaten yeterince sorunumuz var, bir de gidip En İyi Film ödülünü verdiler. Bu da nereden çıktı?" dedi.

Gelişmelerin ardından Korece çekilen ve başka ülkelerde İngilizce altyazıyla gösterilen Parazit’in ABD dağıtımcısı Neon şirketi Trump’a Twitter üzerinden jet bir yanıt verdi. Firma, “Anlaşılabilir, (Trump) okuyamıyor” ifadelerini kullandı.

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