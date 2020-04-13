Parazit'in altyazılı olmasına öfkelenen seyircilere yayıncıdan sert yanıt

Bu yıl dört Oscar kazanan ve İngilizce dilinde olmayan bir film olarak En İyi Film Oscar’ını alarak tarihe geçen Parazit (Parasite), geçtiğimiz günlerde video hizmeti sunan web sitesi Hulu üzerinden yayına girdi. Güney Kore yapımı filmin altyazılı olarak yayına verilmesi, Oscar töreni zamanında ve filmin vizyona girdiği dönemlerde olduğu gibi altyazı okumak istemeyen Amerikalı seyircileri memnun etmedi. Filmin dublajlı olmasını isteyen seyircilerden pek çok tepki gelirken, Hulu altyazı okumak istemeyenlere cevap verdi.



Ödüllü yönetmen Bong Joon Ho'nun imzasını attığı film için bir izleyici sosyal medyadan, “Film İngilizce değil. Kimse neler olduğunu anlamak için okumak zorunda olduğu bir filmi izlemek istemiyor. Ses, filmlerin büyük bölümünü oluşturuyor ve farklı bir dilde olması da çok tuhaf” derken, Hulu'dan ise takipçiye şu yanıt geldi: “Eğer altyazıları okumak istemiyorsanız, her zaman Kore dili öğrenebilirsiniz.”

MİNİ DİZİ OLACAK



Öte yandan Parazit’in yakında mini diziye dönüşmesi bekleniyor. Filmin yönetmeni, "Senaryoyu yazarken, 2 saatlik bir filme aktaramayacağım kadar çok fikrim vardı. Daha fazla süreye sahip olsaydım bu hikayeleri anlatabilme yetisine sahip olabileceğimi biliyordum. Televizyon sektörünü çok tanımıyorum. Bu projeyi mini bir dizi gibi, filme koyamadığım hikayelerin daha derinine inerek genişletilmiş versiyonu olarak düşünüyorum" demişti.