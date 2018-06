Konser: Acid Arab (live), 20 Haziran 21.00



Uzun süre DJ olarak çalıştıkları gece dünyasından gelen Hervé Carvalho ve Guido Minisky, 2011 yılında deneyimlerini bir araya getirerek Acid Arab ikilisini kurdular. Türkiye’de birçok hayranı olan Acid Arab, Pierrot Casanova, Nicolas Borne ve Cezayirli klavyeci Kenzi Bourras’tan oluşan grubuyla “ParIstanbul” etkinliğinde canlı performans sergileyecek.



Konser: Abdul & The Gang, 21 Haziran 21.00



Başlangıçta, çalgıcı ve perküsyoncu babaların, Gnawas müziği var. Abdul şarkı söyler, dinler, oynar, müzik okulu olan yollarda kendini geliştirir. Yıllarca bu ortamlarda gezdikten sonra, Gang‘ın gelecekteki üyeleri ile tek tek karşılar. Birlikte Doğu’dan esinlenen Chaabi melodileri ve Gnawas ritimleri, Afrobeat ile karşı karşıya gelen yeni bir müzik tarzı oluştururlar: Gnawa Beat. Abdul & The Gang, festival kapsamında bomontiada avlu’da sahne alacak.



France eMotion sergi açılışı ve Uçan Büfe performansı, 22 Haziran 19.00

(bomontiada alt)



“France eMotion – Canlandırılan yolculuk” sergi açılış etkinliği vesilesiyle “Uçan Büfe” performansı yer alacak. Katılımcıların dahil olduğu bu enstalasyonda, büfe uçuyor ve yiyecekler yendikçe büfe kayboluyor. Performansda konuklar, insan boyunda asılı olan ve havada süzülüyormuşcasına duran yoğun ve sıkıştırılmış helyum balonlarını keşfeder. Her balon kanepeler içerir. Konuklar balonları hafifletmek ve serbest bırakmak için bu yiyeceklerin tadını çıkarır. İki sanatçı, Stéphanie Sagot ve Emmanuelle Becquemin, onlar için sonsuz bir eğlence dekoru olan dünyayı “yeniden canlandırıyor”.

Sergi ile ilgili; Fransız kültürel mirasına farklı bir bakış açısı getirmek için 4 farklı kıtadan 4 yabancı fotoğrafçı seçildi : David Schaillol (ABD), Edu Monteiro (Brezilya), Lourdes Segade (İspanya) ve Ishola Akpo (Benin). Serginin yaratıcıları Julie Cheng ve Thomas Pons, basit ve herkes tarafından erişilebilir orijinal bir gerçeklik uygulaması sayesinde görselleri hareketlendirerek bu projeye dijital bir boyut kazandırıyorlar.



Serginin hedefleri:

– Kültürel alanlar ve etkinlikler ile ilgili sanatsal ve dijital biçimde iletişimde bulunmak

– Fransız kültürel mirasına yeni ve modern bir bakış açısı getirmek

– Fransız kültürel mirasının zenginliğini Türkiye’de tanıtmak

– Dinamik dijital yaratıcılığı teşvik etmek



Konser: NoJazz, 22 Haziran 21.00



NoJazz grubu, 2002’de piyasaya çıkan ve çok ses getiren ilk albümleriyle, Fransa ve dünyanın dört bir yanında verdikleri kült konserleriyle 50’den fazla ülkede ve büyük festivallerde sahne alıyor. NoJazz, “Soul Stimulation” başlıklı son albümünde, ATOM (Stromae) ile işbirliği yaparak, 80’li yılların Soul & Funky tınıları ile daha güncel elektronik prodüksiyonlar arasında mükemmel bir uyum sağlamayı başarıyor. No Jazz, 22 Haziran gecesi bomontiada avlu sahnesini hareketlendirecek.



Açıkhava sineması 25 -28 Haziran 21.30



25 Haziran “Derinlik Sarhoşluğu” (Luc Besson, 1988) : Jacques Mayol ve Enzo Molinari, birbirlerini çocukluklarından beri tanıyan iki arkadaştır. Her ikisi de okyanus ve dalış tutkusuna sahip olan genç adamlar, bir çok alanda rekabet içindedirler. Rekabet zaman içinde artar ve iki adam, hayatlarını tehlikeye atmak pahasına inanılmaz derinliklere inerler.



26 Haziran “Protesto “ (Matthieu Kassovitz, 1996) : Paris’in gettolarında hararetli saatler yaşanmaktadır. Grup halinde dolaşan yerel gençlerle, çevreyi kuşatan polisler arasında nefret dolu bakışlardan oluşan bir gerilim vardır. Mahallenin gençlerinden Abdel, polis soruşturması sırasında benzetildiği için hastanede ölüm döşeğinde yatmaktadır. Gencin arkadaşları ise başıboş dolaşmaktadırlar. İçlerinden biri Vinz, Abdel’in ölmesi durumunda bir polis vurmaya and içer…



27 Haziran “Amélie“ (Jean-Pierre Jeunet, 2001) : Anne ve babasını kaybetmiş olan Amelie, kendini başkalarının hayatlarını tamir etmeye, onları mutlu kılmaya adamıştır; bu adanmışlığı fark ettirmeden, bu durumdan bihaber olan insanların hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yapmaktadır. Peki başkalarının mutluluğu için çabalayan Amelie, yalnızlığının farkına vardığı an kendi mutluluğu için de çabalamaya başlayacak mıdır?



28 Haziran “Artist“ (Michel Hazanavicius, 2011) : 2011 Cannes Film Festivali’nin en gözde yapımlarından olan The Artist, başrol oyuncusu Jean Dujardin’e George Valentin performansı ile “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandırdı. Film sinema sanatının sessiz dönemine bir saygı duruşu niteliğinde diyalogsuz, sessiz, siyah-beyaz ve saniyede 22 kare ile çekildi. Altın Palmiye adayları arasında da olan filmin yazarlığını ve yönetmenliğini ise Michel Hazanavicius üstleniyor.

