Partilerin yeni fenomeni: Sağır DJ Nico DiMarco

ABD'li Nico DiMarco, Washington'da tamamen işitme engelli bir ailenin işitme engelli çocuğu olarak dünyaya geldi. Ancak şaşırtıcı bir şekilde müziğe ilgi duyuyordu. Müziğin sesini sonuna kadar açıyordu. Yüksek sesin verdiği titreşimler sayesinde şarkıları tanımaya, ritimlerini anlamaya başladı.

Fotoğraflar: Nico DiMarco/Instagram

2000'lerin başıhda internetin yaygınlaşması sayesinde 'En iyiler' listelerine giren şarkıları tek tek tarayıp buldu. Titreşimlerini ezberledi. Annesi duyduğundan şüphelenip doktora bile götürdü.



Nico'nun kulağı gerçekten duymuyordu ama müzik kulağı vardı. 2007'de üniversiteden mezun olan Nico, okul partilerinde DJ'lik yaparak ünlendi.



2008'de bir şarkı bulma uygulamasının çıkmasıyla Nico'nun hayatı da değişti. Artık titreşimini beğendiği şarkıların isimlerini tek tuşla saniyeler içinde öğrenebiliyordu.



Yaptığı şarkı listeleri çok beğenilen Nico özel müzik zevkiyle birçok festival ve düğünün arana ismi haline geldi.

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