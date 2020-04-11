Patron oyunu internetten canlı sahnelendi

Başrollerini Cemal Hünal ile Onur Şenay'ın paylaştığı tiyatro oyunu Patron, ilk kez internetten canlı olarak sahnelendi.

11.04.2020 - 10:54

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KATS Sahne'nin son üç sezondur tiyatroseverlerle buluşturduğu kara komedi türündeki oyunu Patron, bu kez internetten canlı olarak sahnelendi.

Oyuncu Cemal Hünal ile Onur Şenay, Jason Milligan'ın Men in Suits eserinden uyarlanan oyunu, corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden yaptıkları canlı yayınla izleyiciye ulaştırdı.

OYUNUN ADI DA GÜNCELLENDİ

Oyun, Patron Covid 19 Güncel adıyla güncellenerek, Kats Sahne'nin Instagram hesabında "arkası yarın" olarak da bilinen ses tiyatrosu formatında yayınlandı.

Sadık karakterini Cemal Hünal, Okan karakterini ise Onur Şenay'ın canlandırdığı oyunda, çocukluk arkadaşı olan iki kafadarın, bir mafya lideri için işledikleri cinayet ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.

Toplamda 80 dakika süren Patron'u üç bölüme ayıran iki sanatçı, yarın ve 12 Nisan'da 21.00'de kalan bölümler için seyirci karşısına çıkacak.

CAN BONOMO EVİNDEN BİLDİRİYOR

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