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Patti Smith'in efsane albümü belgesel oluyor

Sanat
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Punk'in annesi, yaşayan efsane Patti Smith'in kariyerinin ilk ve en önemli albümü olan 'Horses' hakkında bir belgesel geliyor.

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Patti Smith'in 1975 yılında yayınladığı ve artık kült albümler arasında yer alan 'Horses'ın 40'ıncı yılı şerefine 2015'te çıktığı ve Türkiye'de de turnenin perde arkasıyla ilgili belgesel hazırlanıyor.

İlk olarak 23 Nisan'da Tribeca Film Festivali'nde gösterilecek 'Horses: Patti Smith and her Band' isimli belgeselin yönetmen koltuğunda daha önce de Smith'le çalışmış olan Steven Sebring oturuyor.

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