Paul McCartney: Beatles'ın dağılmasından John Lennon sorumlu

Bir döneme damga vuran, şarkıları hala dinlenen İngiliz müzik grubu The Beatles'ın dört üyesinden biri olan Paul McCartney, grubun yıllar önce dağılmasıyla ilgili konuşarak, ayrılıktan kendisinin sorumlu olduğu iddialarını reddetti.



79 yaşındaki McCartney, BBC Radyo 4'ün “This Cultural Life” adlı programının bir bölümünde konuştu. McCartney, Beatles'ı dağıtmak isteyenin kendisi değil, John Lennon olduğunu söyledi.



"Dağılma sürecini ben başlatmadım" diyen McCartney, "O bizim Johnny'mizdi” ifadesini kullandı.



10 Nisan 1970'te McCartney, bir basın toplantısıyla grubun dağıldığını duyurmuştu. O günden beri grubun hayranları, ayrılıktan kimin sorumlu olduğunu tartışıyor ve birçoğu McCartney'i suçluyor.



Ancak McCartney, Lennon'un “kaybetme” arzusunun bölünmenin arkasındaki asıl sebep olduğunu söyledi. McCartney, yöneticilerinin, grup üyelerinden başka iş anlaşmaları yapana kadar sessiz kalmalarını istediğini ve bunun ayrılıkla ilgili kafa karışıklıkları yaşanmasına neden olduğunu belirtti.



Radyo söyleşisi, yönetmen ve senarist Peter Jackson'ın (59) grubun son aylarını anlatan altı saatlik belgeselinden önce yapıldı. Kasım ayında Disney+'da gösterilecek olan ‘The Beatles: Get Back’ adlı belgeselde, efsanevi grubun dağılma sürecinin yeniden anlatılması bekleniyor.



"GRUBUN DEVAM ETMESİNİ İSTERDİM"

Paul McCartney'nin verdiği mülakatta, belgesel yapımcısı John Wilson (35), McCartney’e ayrılık kararını sorduğunda, McCartney şöyle cevap verdi:



"Orada dur. Hayır. Bölünmeyi kışkırtan kişi ben değilim. John bir gün geldi ve 'Beatles'tan ayrılıyorum' dedi. Bu, bölünmeyi kışkırtıyor mu, kışkırtmıyor mu?”



McCartney, grubun hala "oldukça iyi şeyler" yaptığını söyleyerek ayrılıktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. "Bu benim grubumdu, işimdi, hayatımdı. Bu yüzden devam etmesini isterdim” dedi.