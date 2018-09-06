Efsanevi İngiliz müzik grubu The Beatles’ın üyelerinden Paul McCartney yeni solo albümü Egypt Station’ın çıkışını New York’ta vereceği bir konserle kutlayacak.
76 yaşındaki İngiliz şarkıcının vereceği konser, McCartney’nin YouTube kanalında ücretsiz olarak yayınlanacak.
Canlı olarak yayınlanacak olan konser, 7 Eylül Cuma günü, Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak.
Egypt Station albümünden yeni şarkılarını seslendirecek olan McCartney’nin, eski grupları Beatles ve Wings’in klasik şarkılarıyla, kendisine ait eski şarkılarından bazılarını seslendirmesi de bekleniyor.
BU BERBER SADECE THE BEATLES ÜYELERİNİN SAÇ MODELLERİNİ YAPIYOR