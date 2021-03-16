Paul Stanley, Blaze Bayley ve Taylor Momsen'dan salgın sonrası tahmini: Eskiye göre daha iyi olacak

Pretty Reckless grubunun solisti Taylor Momsen, pandemi sonrası konser faaliyetlerine olumlu bakıyor. Müzik haber sitesi NME’ye yeni albümleri ‘Death By Rock And Roll’ hakkında röportaj veren Momsen, aynı zamanda pandemi sonrası konserler konusunda beklentilerini de paylaştı. Momsen’e göre pandemi sonrasında konserler eskiye göre daha büyük ve iyi olacak.



Momsen röportajda, "Konserleri özlüyorum, sahnede olmayı özlüyorum. Çok uzun zaman oldu. Yeni müzik yaptık ancak bunu sahnede canlı olarak çalamamak çok ilginç bir durum. Ama konserlerin tamamen bittiği gibi bir durum yok. Kendimize düşeni yapıp sabırlı olmalı ve hep beraber iyileşmek için çalışmalıyız. Konserler elbette geri gelecek ve geri geldikleri zaman da inanılmaz olacaklar. Adeta patlayacaklar ve eskisinden daha büyük ve iyi olacaklar" şeklinde konuştu.

HERKES İYİMSER TARAFTA DEĞİL



Efsane rock grubu Kiss’in gitaristi ve solisti Paul Stanley ile Iron Maiden’ın eski vokalistlerinden Blaze Bayley ise pandemi sonrası konserler konusunda karamsarlar.



Paul Stanley’ın Lamont & Stanley’e verdiği röportajda corona virüs pandemisinin zayıflaması ile beraber veda turnesine çıkacaklarının bilgisini verdi. Ancak, Stanley’e göre Kiss’in düzenlediği çapta arena ya da stadyum dolduracak şekildeki büyük rock konserlerinin yakın tarihte yapılabileceğini düşünenler için ‘iyi niyetli düşündüklerini’ ancak gerçekçi bulmadığını söyledi. Stanley’e göre ‘End Of The Road’ adını verdikleri Kiss’in veda turnesi yolculuk yasakları kalktığı zaman ve ortam güvenli olmaya başladığı vakit gerçekleşeceğini söyledi.



Paul Stanley aynı röportajda, Kiss’ten ayrı olarak yürüttüğü Soul Station grubu içinse daha küçük çaplı konser salonu veya gece külüplerinde sahneye çıkabileceklerini belirtti.

Iron Maiden’ın 1994–1999 yılları arasında vokalistliğini yapan Blaze Bayley ise daha karamsar bir görüşe sahip. Rocking With Jam Man’e ile yaptığı röportajda kendisine ne zaman konserlere başlayabileceği ile ilgili soruya ‘hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını’ söyledi. Bayley pandemi sonrası konserlerle ilgili olarak, ‘Tam bir bilinmez. Şu anda yaşananlar bildiğimi kadarı ile dünya tarihinde bir ilk. Gelecek hakkında bir şey diyemiyoruz, geçmişe göre değerlendiremiyoruz. Bu yüzden bilemiyorum.’ dedi.



Bayley ayrıca, "Bazıları normale döndüğümüz zaman diyor, ama yeni bir normal olacak. Eski yaşadığımız şeylere hiç bir zaman geri dönemeyeceğimizi düşünüyorum" dedi.



Pandemi sonrası dönemdeki olası turneler için karamsar konuşan Bayley, "Ne zaman başlayacağını bile bilmiyorum. Gelecek bir bilinmezlik içinde. DSÖ’nün ne diyeceğini bakmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Gelecek hakkında tahmin yürütmeyi ise doğru bulmadığını belirten Bayley, "Geleceğe bakmayı ve gelecek hakkında tahmin yürütmeyi sağlıklı bulmuyorum. Gelecekte değiliz ve gelecekte yaşamıyoruz. Gelecekte yaşamaya çalıştığımız zaman ve daha iyi bir şeylerin olacağını düşündüğümüz zaman anı kaçırıyoruz. Yaşamamız gereken ve düşünmemiz gereken şimdiki zaman. Şu anda alacağımız kararlarımız geleceğimizi etkileyecek. Şu anda yaşamalı ve yaşamlarımız için sorumluluk almalıyız" şeklinde konuştu.