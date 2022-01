Pedro Almodovar'ın ilk İngilizce filminde başrol Cate Blanchett'in

Amerikalı oyuncu Cate Blanchett, İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın ilk İngilizce uzun metrajlı filmi A Manual for Cleaning Women'da (Temizlikçi Kadınlar İçin El Kitabı) rol almak için anlaştı.

Film, Lucia Berlin'in çok sayıda zorlu işte çalışan kadınlar hakkında 43 hikaye içeren aynı adlı kısa öykü derlemesinin uyarlaması olacak.



Independent'in Variety'den aktardığı habere göre Blanchett'in prodüksiyon şirketi Dirty Films, El Deseo ve New Republic Pictures şirketleri projede birlikte çalışacak. Projenin halihazırda geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.



Blanchett, Göklerin Hakimi'yle (The Aviator) yardımcı oyuncu kategorisinde Mavi Yasemin'deyse (Blue Jasmine) başrol kategorisinde Oscar kazanan saygın bir aktris.



Blanchett bu yılın çok konuşulan iki yapımı Nightmare Alley ve Don't Look Up'ta da yer alarak kendinden sık sık söz ettirmişti. Ünlü aktris bu projeler sayesinde de ödül kazanabilir.



Almodóvar'la yer alacağı projenin yanı sıra Blanchett'in halihazırda üstünde çalıştığı ve 2022'de yayımlanması beklenen yapımları da bulunuyor. TÁR, Pinocchio ve Borderlands bunlar arasında.



Bu yıl Almodóvar da Penelope Cruz'un başrolünde yer aldığı Paralel Anneler'le (Madres Paralelas) izleyicilerle buluşmuştu.