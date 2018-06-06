Dünyaca tanınan piyano ikilisi Güher & Süher Pekinel haziran ayında İKSV ve İKSEV kapsamında gerçekleşecek iki konserle sanatseverlerle buluşacak.

Eleştirmenlerce canlı performansları en az stüdyo kayıtları kadar başarılı ve nefes kesici bulunan Pekineller'in Türkiye konserleri takvimi belli oldu. İlki 11 Haziran Pazartesi İzmir’de, diğeri ise 12 Haziran Salı günü Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.



BAŞARILARI SINIRLARI AŞTI



Dünyanın en önemli müzik otoritelerince piyanonun sihirli parmakları olarak nitelendirilen Güher Süher Pekinel kardeşler, kariyer hayatları boyunca, Berlin Filarmoni, Viyana Filarmoni, New York Filarmoni, ve Amsterdam Concertgebouw başta olmak üzere dünyanın önde gelen tüm orkestraları eşliğinde sahneye çıktılar. Sıradışı şiirsel müzikaliteleri, teknik mükemmellikleri ve özgün stil ve yorumlarıyla Amerika’dan Uzakdoğu’ya övgüler toplayan Pekinel’ler heyecanla beklenen iki önemli Türkiye konserinde Şef Gerard Schwarz yönetiminde İngiliz Oda Orkestrası ile sahne alacaklar.



KONSER PROGRAMI



32. İKSEV Konseri



Tarih: 11 Haziran Pazartesi



Yer: Efes Büyük Tiyatro-İzmir



Saat: 21.00







46. İKSV Kapanış Konseri



Tarih: 12 Haziran Salı



Yer: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı-İstanbul



Saat: 20.00



PROGRAM İÇERİĞİ



- Sergei Prokofiev

Symphony No. 1 in D major, op. 25 “Classical”

- Francis Poulenc

Concerto for Two Pianos and Orchestra in D minor, FP 61

- Antonín Dvořák

Nocturne in B Major, op. 40

- Ludwig van Beethoven

Symphony No. 8 in F Major, op. 93

- Lasts 90’ inc. interval.