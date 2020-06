Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü yeniden ziyarete açılıyor

İstanbul kültür sanat yaşamının önemli durakları arasında yer alan Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, kontrollü sosyal hayata geçişle birlikte, ziyarete açılmak üzere geri sayıma başladı. Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla mart ayı ortasında geçici olarak kapılarını kapatan müze ve enstitü, bu süreçte dijital sergilerini ve yayınlarını açık erişime sunmaya devam ederken; film, konuşma ve öğrenme etkinliklerini ise çevrimiçi olarak sürdürdü. Haziran ortasından itibaren faaliyetlerini kademeli şekilde fiziksel ortama taşıyacak olan Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, dijital etkinliklerine de ara vermeden devam edecek.



YENİ ZİYARET ROTALARI



Kapılarını 16 Haziran Salı günü açacak olan Pera Müzesi ilk etapta; Oryantalist Resim, Kütahya Çini ve Seramikleri, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri koleksiyon sergilerini sanatseverlerle buluşturacak. Müze Haziran sonuna dek salıdan cumartesiye 11.00 – 18.00, pazarları ise 12.00 – 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek. Hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri doğrultusunda sergi salonları, Pera Cafe ve Artshop’ta aynı anda sınırlı sayıda ziyaretçi kabul edilecek. Pera Öğrenme Atölyesi ve Oditoryum’da gerçekleştirilen etkinlikler ise dijital ortamda gerçekleştirilmeye devam edecek. Hazırlıklarına başlanan yeni süreli sergilerin, salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte, yakın bir tarihte sanatseverlerle buluşması planlanıyor.



Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağlı İstanbul Araştırmaları Enstitüsü de 15 Haziran’dan itibaren giriş katında yer alan sergi salonunu ziyarete açıyor. Sanatseverler kısa bir aranın ardından, enstitünün güncel sergisi Hafıza-i Beşer: Osmanlı Yazmalarından Hikâyeler'i yeniden izleme fırsatı bulacak. Ücretsiz gezilebilen sergi, pazar hariç her gün 11.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kütüphane bölümü ise rezervasyonla araştırmacıları ağırlamaya devam edecek.



GÜVENLİ ZİYARET İÇİN ALINAN ÖNLEMLER



Her iki kurum, ziyaretçilerini sağlıklı bir ortamda ağırlayabilmek için hijyen önlemlerini artırdı. Mekanlar düzenli aralıklarla dezenfekte edilirken, ziyaretçiler için her katta el dezenfektanı bulundurulacak. Girişe yerleştirilen termal kameralarla vücut ısısı ölçümü yapılacak, ziyaret süresince maske kullanımı zorunlu olacak ve yönlendirme işaretleri ile sosyal mesafenin korunması sağlanacak, bina içindeki ziyaretçi sayısı ise sınırlı tutulacak.