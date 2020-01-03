Pera Müzikali TİM Show Center’da

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen'in yazıp yönettiği ve aynı zamanda rol aldığı Pera Müzikali’nde Cüneyt Arkın, İlhan Daner, Kayhan Yıldızoğlu ve Gönül Yazar gibi isimler yer alıyor.



Seyircisiyle TİM Show Center’da buluşacak olan müzikal, 1453’ten 2019’a İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki eğlence hayatını belgelerle, müzikle ve mizahla sahneye taşıyacak.



GÖSTERİM GÜNLERİ



OCAK

05 Ocak Pazar 15:00

06 Ocak Pazartesi 20:00

12 Ocak Pazar 15:00

13 Ocak Pazartesi 20:00



ŞUBAT

02 Şubat Pazar 15:00

16 Şubat Pazar 15:00

23 Şubat Pazar 15:00



MART

15 Mart Pazar 15:00

22 Mart Pazar 15:00

29 Mart Pazar 15:00