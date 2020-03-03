Performans sanatçısı Ulay hayatını kaybetti: Marina Abramoviç'ten veda mesajı

Marina Abramoviç'le yaptıkları çarpıcı performanslarla sanat tarihine geçen Ulay, 76 yaşında hayata veda etti.



Gerçek adı Frank Uwe Laysiepen olan 1943 doğumlu Alman sanatçı, anolog fotoğraf ve Polaroid ile yaptığı çalışmalarla 60’ların sonları ile 70’lerde en aktif yıllarını yaşamıştı. Ulay, performans sanatçısı Marina Abramoviç’le birlikte çalıştığı dönemde ortaya koyduğu performanslarla tanınıyordu.



Ulay ve Abramoviç'in ikonik performansı Sakıp Sabancı Müzesi'nde süren Akış isimli sergide yer alıyor.

ABRAMOVİÇ'TEN ULAY MESAJI

Marina Abramoviç dün vefat eden Ulay’a bir veda mesajı yayınladı. Mesajda, "Arkadaşım ve eski partnerim Ulay’ın öldüğünü öğrendim ve büyük bir üzüntü içindeyim. Sıra dışı bir sanatçı ve insandı, derinden özlenecek. Tek teselli sanatı ve mirasının sonsuza dek yaşayacak olması" ifadelerine yer verdi.